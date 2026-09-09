Уралсиб вошел в Топ-10 банков по приросту вкладов

За один месяц банк привлек дополнительные 7 млрд рублей сбережений

Фото: Банк Уралсиб

Уралсиб попал в десятку российских банков с наибольшим абсолютным приростом портфеля вкладов физических лиц по итогам июля 2026 года. Как отмечают аналитики сервиса Бробанк, за месяц розничный депозитный портфель банка увеличился на 7 млрд рублей. Рейтинг был составлен на основе данных отчетности по форме 101, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

Клиентам банка доступна широкая линейка розничных вкладов, при этом наибольшей популярностью пользуются продукты вида «Доход». Сейчас их доходность составляет от 8,70% до 13,55% годовых - итоговая ставка зависит от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Вклад «Доход» можно открыть онлайн от 50 тыс. рублей, в офисах банка - от 100 тыс. рублей; максимальная сумма размещения достигает 1 млрд рублей. Вклад открывается на срок 31, 91, 181, 271, 367, 732 или 1 100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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