Упавший с крыши снег едва не травмировал жителя Петрозаводска

По Петрозаводску стало опасно ходить. Пешеходы вынуждены постоянно оглядываться на крыши, тревожно ожидая, не упадет ли оттуда снег или лед, жалуются горожане.

Так, сегодня в 11:42 на проспекте Александра Невского свалившийся с крыши сугроб едва не упал на голову мужчине. Инцидент записала камера наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах, снятых на пересечении с улицей Луначарского, видно, как пешеход буквально в последний момент успел отскочить в сторону от падающего сугроба. Горожанин остался цел.

Напомним, в прошлом году в Петрозаводске упавшая с крыши глыба льда убила мужчину. Трагедия произошла на улице Куйбышева.