Упавшей на скользком тротуаре жительнице Карелии выплатят 90 тысяч

Жительнице Карелии по решению суда выплатят компенсацию после падения на скользком тротуаре.

Кондопожанка упала на тротуаре возле магазина весной 2025 года. Дорожка не была обработана противогололедными материалам. Женщина получила травму ноги, потребовалась операция, ее мучили боли и страх осложнений. За возмещением морального вреда кондопожанка обратилась в суд. Женщина требовала 100 тысяч рублей.

За уборку и содержание инфраструктуры отвечала организация, но она выполнила работу ненадлежащим образом. В итоге суд встал на сторону пострадавшей, но уменьшил размер компенсации на десять тысяч рублей. Судебное решение вступило в силу.