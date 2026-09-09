Уникальную симфонию Шостаковича в Петрозаводске исполнят 80 басов

19 сентября в Музыкальном театре Карелии прозвучит Симфония №13 - одно из самых масштабных сочинений композитора (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Дмитрий Шостакович называл свою Симфонию №13 вокально-симфонической сюитой. Отправной точкой для композитора стало стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр»: оно настолько впечатлило автора, что почти сразу родилась одночастная поэма «Бабий Яр». За ней последовали и другие части, созданные по стихам Евтушенко, - «Юмор», «В магазине», «Страхи» и «Карьера».

Исполнять эту симфонию не просто: по замыслу автора в ней должна звучать партия хора басов — явление, которого на практике практически не существует. Именно поэтому концерт 19 сентября станет по-настоящему уникальным: на сцене соберётся неслыханный по числу участников состав. Вместе с Симфоническим оркестром филармонии выступят Мужской хор филармонии, Муниципальный камерный мужской хор «Ярославль», Мужской хор Вологодской филармонии им. Гаврилина и мужской состав Академического хора студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории.

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Сольную партию (бас) доверят заслуженному артисту Республики Татарстан, солисту Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алексею Тихомирову. За исполнение Симфонии №13 вместе с Чикагским симфоническим оркестром он в 2019 году был номинирован на премию Grammy.

Дирижёр – заслуженный артист Карелии Анатолий Рыбалко.

Вступительное слово – музыковед Ярослав Тимофеев (Москва).

Концерт проходит в рамках проекта «Карелия. Три кантаты для солистов, хора и оркестра», реализуемого при поддержке Министерства культуры России.

Начало в 18:00

Приобрести билет можно на сайте.

Действует «Пушкинская карта».

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