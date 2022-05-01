Умерла известный деятель культуры Карелии Наталья Каширина

Ушла из жизни художественный руководитель фольклорно-хореографического ансамбля «Кулкусет» Наталья Каширина. Об этом сообщает министерство культуры Карелии.

Наталья Каширина много лет учила детей танцам в коллективе «Созвездие», а затем создала собственный фольклорный коллектив. Ансамбль «Кулкусет» работает в образовательном центре «Петровский дворец». Коллектив был основан в 2013 году и стал быстро известен по всей России. Дети в нем поют на карельском и русском языках, танцуют, изучают культуру карельского народа.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким Натальи Кашириной. Фото: pixabay.com/webandi