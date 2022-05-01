Музей-заповедник «Кижи» открыл летний сезон

С 1 мая музей-заповедник «Кижи» начал работать по летнему расписанию. Двери учреждения открыты для туристов с 8 до 20 часов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Для посетителей заповедного острова уже открыты все объекты основной экспозиции: церкви, крестьянские дома, колокольня, кузница. Начали работу кафе и сувенирный магазин.

До начала навигации гости острова добираются на автомобилях до деревни Оятевщина. Там уже начал работу новый музейный визит-центр. Фото музея «Кижи»