01 мая 2022, 14:01
Музей-заповедник «Кижи» открыл летний сезон
До начала навигации гости острова добираются на автомобилях до деревни Оятевщина
С 1 мая музей-заповедник «Кижи» начал работать по летнему расписанию. Двери учреждения открыты для туристов с 8 до 20 часов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Для посетителей заповедного острова уже открыты все объекты основной экспозиции: церкви, крестьянские дома, колокольня, кузница. Начали работу кафе и сувенирный магазин.
До начала навигации гости острова добираются на автомобилях до деревни Оятевщина. Там уже начал работу новый музейный визит-центр. Фото музея «Кижи»