Умерла директор Национального театра Карелии Ирина Шумская

16 сентября в возрасте 72 лет скончалась руководитель Национального театра республики Ирина Шумская. Заслуженный работник культуры России умерла на рабочем месте. О внезапной кончине директора театра сообщает «СампоТВ 360°». В театр вызвали «скорую», но было уже поздно. «Инфаркт. Внезапно. На посту», - сказали сотрудники учреждения культуры.

Ирина Шумская возглавляла Национальный театр с июля 2011 года. Заслуженный работник культуры России, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, член Правления Союза театральных деятелей Карелии, член Совета по культуре при главе РК. (фото n-teatr.krl.muzkult.ru)