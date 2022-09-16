Под Петрозаводском жестоко убили пожилого мужчину

В Прионежском районе совершено убийство. Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего мужчины, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия произошла в поселке Мелиоративный ночью 14 сентября. В одной из квартир поселка было найдено тело мужчины 1951 года со множественными ножевыми ранениями.

По горячим следам был задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Прионежский районный суд принял решение арестовать молодого мужчину.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Ведется сбор доказательств. Фото СК