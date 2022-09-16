16 сентября 2022, 15:03
Происшествия

Под Петрозаводском жестоко убили пожилого мужчину

В отношении обвиняемого в убийстве пожилого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

В Прионежском районе совершено убийство. Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего мужчины, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия произошла в поселке Мелиоративный ночью 14 сентября. В одной из квартир поселка было найдено тело мужчины 1951 года со множественными ножевыми ранениями.

По горячим следам был задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Прионежский районный суд принял решение арестовать молодого мужчину.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Ведется сбор доказательств. Фото СК

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Прионежский район
Мелиоративный
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