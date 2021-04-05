Умер известный спортивный комментатор Владимир Гендлин

Ушел из жизни знаменитый комментатор бокса Владимир Гендлин. Ему было 84 года. О смерти эксперта сообщает издание «Ведомости. Спорт».

По данным журналистов, в марте Гендлин перенес обширный инфаркт. Позже он выписался из больницы, но вскоре вновь почувствовал себя плохо. 26 марта в организме комментатора нашли антитела к Covid-19, и медики предположили, что Гендлин перенес болезнь бессимптомно. Заболевание дало осложнения, которые вызвали пневмонию. 4 апреля мужчину перевели на ИВЛ. 5 апреля его не стало.

За свою карьеру боксера Владимир Гендлин провел 51 поединок и одержал 50 побед. В середине 90-х он создал программу «Большой ринг» на канале НТВ. С 1994 по 2016 годы Гендлин работал комментатором на трансляциях каналов НТВ и НТВ-Плюс, с 2000 года - также на Первом канале. Журналист являлся автором документальных фильмов о Константине Цзю, Олеге Маскаеве, Сергее Артемьеве и о других известных боксерах. Считался одним из самых авторитетных экспертов в области мирового профессионального бокса. Внес огромный вклад в популяризацию бокса в России. Фото ТАСС