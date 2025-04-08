Улицу Рождественского подровняли и пообещали другие преобразования

Грейдер пустили по улице Роберта Рождественского в Петрозаводске. Дорогу ровняли 7 апреля. В планах мэрии сделать съезд с временной дороги на Дивизионный проезд. Проект готовят.

В течение месяца планируют укрепить обочины, выровнять опоры уличного освещения. Также, по информации первого заммэра Михаила Ершова, коммунальные службы расчищают засоры канализации, находящейся в частной собственности.

Застройщик жилого комплекса поблизости сделал временную дорогу вдоль существующей на улице Рождественского. По проекту предусмотрена реконструкция с расширением дороги и обустройством тротуаров. Также в планах сделать пешеходные переходы на Университетской улице и остановочные павильоны.