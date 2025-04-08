08 апреля 2025, 14:28
Колыхматова оценила готовность Петрозаводска к снегопаду
Автолюбителей на летней резине просят не выезжать в город в среду
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com
Глава Петрозаводска Инна Колыхматова оценила готовность города к приходу непогоды. Во второй половине дня 9 апреля город накроет снегопад, а порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Высота снежного покрова в карельской столице может достигнуть шести сантиметров.
По словам Колыхматовой, сотрудники Кондопожского ДРСУ готовы к приходу циклона. Техники достаточно, а если прогноз ухудшится, на улицы выведут больше автомобилей.
Градоначальница также попросила водителей, которые уже поменяли зимнюю резину на летнюю, в среду воздержаться от поездок на личном транспорте.