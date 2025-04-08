Колыхматова оценила готовность Петрозаводска к снегопаду

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова оценила готовность города к приходу непогоды. Во второй половине дня 9 апреля город накроет снегопад, а порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Высота снежного покрова в карельской столице может достигнуть шести сантиметров.

По словам Колыхматовой, сотрудники Кондопожского ДРСУ готовы к приходу циклона. Техники достаточно, а если прогноз ухудшится, на улицы выведут больше автомобилей.

Градоначальница также попросила водителей, которые уже поменяли зимнюю резину на летнюю, в среду воздержаться от поездок на личном транспорте.