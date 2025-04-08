Орден Мужества вручили матери погибшего бойца СВО из Карелии

В Лахденпохском районе орден Мужества был вручен семье военнослужащего Максима Гущина, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации района.

Максим Гущин отправился добровольцем на СВО в марте 2023 года. Участвовал в боях на территории ДНР. 49-летний боец погиб 7 июня 2024 года при выполнении боевого задания. Был удостоен высокой государственной награды посмертно.

Орден Мужества получили мать Максима Гущина Валентина Васильевна и старший брат Виктор Анатольевич.