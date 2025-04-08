08 апреля 2025, 14:11
Орден Мужества вручили матери погибшего бойца СВО из Карелии
В Лахденпохском районе госнаграду передали родственникам Максима Гущина
Фото администрации Лахденпохского района
В Лахденпохском районе орден Мужества был вручен семье военнослужащего Максима Гущина, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации района.
Максим Гущин отправился добровольцем на СВО в марте 2023 года. Участвовал в боях на территории ДНР. 49-летний боец погиб 7 июня 2024 года при выполнении боевого задания. Был удостоен высокой государственной награды посмертно.
Орден Мужества получили мать Максима Гущина Валентина Васильевна и старший брат Виктор Анатольевич.