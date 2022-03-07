Учителя из Карелии отличились на крупном конкурсе

Команда учителей Университетского лицея в Петрозаводске стала победителем полуфинала профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа». Состязание проходило в Санкт-Петербурге 5 и 6 марта.

В полуфинале принимали участие 50 команд из Санкт-Петербурга, Карелии, а также Мурманской, Вологодской и Ленинградской областей. Также на состязание прибыла команда из города Байконур. Как сообщается в паблике Университетского лицея, теперь карельских педагогов ждет финал конкурса; он состоится в апреле.

Всероссийский профессиональный конкурс “Флагманы образования” предназначен, чтобы выявлять и поддерживать талантливых управленцев системы образования. Команды состоят из четырех человек; в ней должно быть не менее одного представителя администрации, не менее одного классного руководителя, педагоги-предметники и педагоги начальной школы.