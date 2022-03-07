Счета российских чиновников “очистят” от сверхдоходов

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности взыскания незаконных средств чиновников. Согласно документу, у чиновников будут конфисковать доходы, происхождение которых они не смогут объяснить, сообщает “Lenta.ru”.

По новому закону банковские счета госслужащих и членов их семей, включая несовершеннолетних детей, будет проверять прокуратура. Если выяснится, что поступления превышают общий доход чиновника и его родственников за три года более, чем на 10 тысяч рублей, в суд поступит иск о принудительном изъятии этих средств в бюджет.

Единственный способ не лишиться денег — доказать законность их появления на счете. Во время проверки прокурорские работники смогут беседовать с самим чиновником, а также направлять запросы в госорганы, банки, кредитные организации и в ведомства, отвечающие за регистрацию недвижимости.