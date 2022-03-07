315 больных коронавирусом выявили в Карелии за сутки

В Карелии за сутки зафиксировали 315 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. 30 пациентов в республике находятся в тяжелом состоянии. Еще шестеро – в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи отделений ИТАР.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано две смерти от коронавируса. Общее количество умерших в результате эпидемии составило, по официальным данным, 1413 человек.

Отметим, что в Карелии с 1 марта отменены некоторые антиковидные ограничения. Так, гостиницы, фитнес-центры, предприятия общепита, кинотеатры, клубы больше могут не требовать QR-коды у посетителей, кафе и рестораны могут работать по ночам, плановая медпомощь в поликлиниках возобновлена.