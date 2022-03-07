TikTok приостановил работу в России

Китайская соцсеть TikTok сообщила, что прекращает распространять в России новый контент. Также под запрет попало проведение стримов, сообщает РИА “Новости”.

Такое решение принято из-за закона о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил и призывы к введению санкций в отношении России. Он был подписан в минувшую пятницу президентом Владимиром Путиным.

— В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и (размещение -ред.) нового контента на нашем видеосервисе, — цитирует РИА сообщение компании.

Отметим, что в Карелии уже возбуждено первое административное дело в отношении мужчины, который провел одиночный пикет против действий российской армии на Украине. Максимальное наказание по этой статье — штраф в сто тысяч рублей. // Фото: "Журналист"