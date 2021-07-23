Ученые изобрели неубиваемое стекло для смартфонов

В индийском городе Калькутта ученые местного института изобрели прототип стекла для смартфонов, который способен восстанавливаться. О разработке неубиваемого покрытия написало издание Interesting Engineering, пишет «Лента.ру».

Изобретатели использовали пьезоэлектрический органический материал, который преобразует механическую энергию в электрическую и наоборот. Стекло состоит из кристаллов игольчатой формы, размеры которых не превышают 0,2 миллиметра в ширину.

В кристаллах возникает сильная сила притяжения, и при сильном физическом воздействии, кристаллы притягиваются друг к другу. В итоге стекло самовосстанавливается после повреждений. Исследователи заявляют, что их разработка в десять раз тверже других материалов. Специалисты работают над прототипом, который можно было бы выпустить на рынок компонентов для смартфонов. (фото info-kibersant.ru)