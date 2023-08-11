Учебная машина подбила прицеп и отправила его во встречный автомобиль

ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло на улице Правды в столице Карелии. Авария произошло утром в пятницу, 11 августа.

По сообщению паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии», один из участников – учебный автомобиль.

Судя по кадрам, транспортный поток двигался со стороны центра города в направлении Лыжной. Учебный автомобиль двигался правее, замедлился и в какой-то момент, судя по всему, попытался или развернуться или повернуть налево. Но маневр оказался небезопасным. В этот момент левее двигался автомобиль с прицепом, ему не удалось сманеврировать, в итоге «учебка» подбила прицеп, который отлетел во встречный автомобиль.

«В автошколе практическое занятие по действиям водителя после ДТП», - пошутили участники паблика. // видео размещено в VK-сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ фото скриншот