Участники ВЭФ обсудили вопросы ESG-трансформации на сессии Сбера

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф выступил на панельной сессии Сбера на тему «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?», которая состоялась в рамках Восточного экономического форума.

В дискуссии также приняли участие: Максим Решетников, Министр экономического развития РФ; Павел Сорокин, заместитель Министра энергетики РФ; Анатолий Чубайс, специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития; Александр Дюков, Председатель Правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть»; Степан Солженицын, генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» и АО «СУЭК».

«Сбер всегда делает несколько сценариев макро-прогнозов — позитивный, консервативный и негативный. Это необходимо, чтобы качественно управлять рисками. На ВЭФ нами был oзвучен в том числе наиболее негативный, стрессовый сценарий, в случае если страна не будет предпринимать действий в части ESG. Однако смысл нашей работы по созданию ESG-альянса как раз в выработке решений, которые помогут экономике России безболезненно пройти мировую ESG-трансформацию. В реальности уже сегодня в России реализуется позитивный сценарий, который мы также озвучили. Правительство РФ активно работает над проектом низкоуглеродной стратегии, разработало план по выходу России на углеродную нейтральность. Мы уже видим позитивные изменения, когда крупнейшие игроки переориентируют промышленные производства с учетом экологических факторов, повышают эффективность производства, снижают выбросы парниковых газов, переходят на возобновляемые источники энергии. Эти сдвиги говорят о формировании в экономике новых точек роста, повысят инвестиционную активность бизнеса, будут способствовать созданию новых рабочих мест и ускорению процессов модернизации нашей экономики под глобальные ESG-вызовы, что отражено в проекте. В этом случае мы можем использовать инструменты ESG для диверсификации экономики и ускорения экономического роста»

- отметил Герман Греф, Президент, Председатель правления Сбербанка.

Он также подчеркнул, что в вопросах достижения углеродной нейтральности нужно мыслить категориями десятилетий. Важно, чтобы представители всех отраслей бизнеса и государственных ведомств всесторонне обсудили эту тему, пришли к компромиссам и единым точкам зрения, как можно быстрее прошли стадию обсуждений и начали действовать.