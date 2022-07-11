Участники шествия с кокошниками унесли их с собой

Шествие с кокошниками в День семьи, любви и верности в Петрозаводске обернулось потерями для его организатора. Едена Борискова рассказала на своей странице ВКонтакте, что женщины не вернули волонтерам русские головные уборы.

Пропало 50 кокошников ручной работы, ущерб предприниматель оценила в 100 тысяч рублей. Она пристыдила петрозаводчан и написала, что особенно поражена пропажей детских кокошников.

- Вам хватит совести надеть на своего ребенка ворованный кокошник? Или сами пойдете в ворованном гулять? Особенно в единственных, расшитых?

– возмущается Елена.

Она отметила, что камеры видеонаблюдения запечатлели всех, кто не вернул кокошники. Борискова надеется, что произошло недоразумение, и пока что не создает «доску почета». // Фото: Елена Борискова/ВКонтакте