11 июля 2022, 09:52
Радиатор от погрузчика украли с автостоянки в Петрозаводске
Житель карельской столицы сдал в металлолом запчасть от чужого погрузчика
С закрытой территории автостоянки в Петрозаводске похитили радиатор от погрузчика. Владелец оценил ущерб в 32 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.
Оказалось, кражу совершил ранее судимый 33-летний петрозаводчанин. Он унес радиатор, спрятал неподалеку и на другой день унес в пункт приема металлолома.
За похищенное мужчина получил три тысячи рублей и потратил на спиртное и продукты. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: pxhere.com