Радиатор от погрузчика украли с автостоянки в Петрозаводске

С закрытой территории автостоянки в Петрозаводске похитили радиатор от погрузчика. Владелец оценил ущерб в 32 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

Оказалось, кражу совершил ранее судимый 33-летний петрозаводчанин. Он унес радиатор, спрятал неподалеку и на другой день унес в пункт приема металлолома.

За похищенное мужчина получил три тысячи рублей и потратил на спиртное и продукты. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: pxhere.com