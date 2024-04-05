У жительницы Петрозаводска конфисковали автомобиль за езду без прав

В Петрозаводске осуждена 28-летняя женщина, которая любила кататься по городу, не имея водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По данным ведомства, горожанка неоднократно штрафовалась за езду без прав. Несмотря на это, она снова и снова садилась за руль. Все закончилось уголовным делом.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. Автомобиль Lifan как орудие преступления был конфискован в пользу государства. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H