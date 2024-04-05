Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодую женщину

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, эта женщина подозревается в краже товара в одном из магазинов. Личность возможной преступницы пока не установлена.

Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по телефону: 8 911 050 98 02. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК