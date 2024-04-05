Юный петрозаводчанин помог мошенникам обмануть четверых пенсионеров

Курьера мошенников задержали в Петрозаводске и установили его причастность к четырем случаям обмана пожилых людей. В общей сложности он забрал у жертв аферистов более полутора миллионов рублей, сообщили в МВД Карелии.

Всех пенсионеров убеждали, что с их близкими случилось несчастье – они стали виновниками ДТП. Чтобы избежать ответственности, нужно заплатить. За деньгами приезжал 19-летний курьер.

Так, пенсионерка из Пряжи передала ему 500 тысяч рублей. Тем же способом обманули чуть ранее троих петрозаводчан: одна из пенсионерок лишилась 600 тысяч рублей, вторая – 300 тысяч, третья – 170 тысяч.

Все потерпевшие родились в 30-е годы прошлого века, старшей из них в этом году исполняется 90 лет. Сбережения приходил забирать один и тот же человек.

Курьера задержали, это уроженец Карелии, проживающий в одном из общежитий в Петрозаводске. Он рассказал, что нашел подработку в соцсети. Юноша понимал, что подобная деятельность незаконна, однако желание заработать деньги перевесило.

За короткий промежуток времени горожанин успел получить 105 тысяч рублей. Он сразу потратил их на игровой руль и спиртное. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. // фото: pixabay.com