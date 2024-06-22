У школьника остановилось сердце во время ЕГЭ

В Дагестане во время проведения ЕГЭ у одного из школьников остановилось сердце. Об этом рассказал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По словам парламентария, инцидент случился 20 июня в школе №8 Дербента. У одного из учеников, писавших ЕГЭ, произошла остановка сердца. На счастье ребенка, в это время в здании находился врач-нефролог Магомед-Мухтар Исмаилов. Он оказал школьнику первую помощь, в дальнейшем ребенок был госпитализирован. Его удалось спасти.

За свой поступок Исмаилов был награжден благодарностью главы Дербента. // Фото: freepik.com / Yanalya