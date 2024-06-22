Мужчина решил искупаться в центре Петербурга и утонул

В Санкт-Петербурге мужчина утонул после ночных похождений. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, около шести утра нетрезвый мужчина нырнул в канал Грибоедова прямо в одежде и попытался доплыть до противоположного берега. Горожанину немного не хватило сил, и он ушел на дно.

Мужчина, ставший очевидцем происходящего, нырнул в канал и попытался спасти человека, но у него не получилось отыскать тонувшего из-за плохой видимости в воде.

Спустя некоторое время на место прибыли сотрудники полиции и МЧС. Водолазы подняли тело утопленника из водоема. // Фото «Петрозаводск говорит»