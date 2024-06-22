22 июня 2024, 13:46
Мужчина решил искупаться в центре Петербурга и утонул
Утренний заплыв по каналу Грибоедова закончился гибелью мужчины
В Санкт-Петербурге мужчина утонул после ночных похождений. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, около шести утра нетрезвый мужчина нырнул в канал Грибоедова прямо в одежде и попытался доплыть до противоположного берега. Горожанину немного не хватило сил, и он ушел на дно.
Мужчина, ставший очевидцем происходящего, нырнул в канал и попытался спасти человека, но у него не получилось отыскать тонувшего из-за плохой видимости в воде.
Спустя некоторое время на место прибыли сотрудники полиции и МЧС. Водолазы подняли тело утопленника из водоема. // Фото «Петрозаводск говорит»