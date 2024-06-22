Молодая мать заживо закопала новорожденного в российском регионе

В Хабаровском крае 21-летняя мать заживо закопала младенца сразу же после родов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, роды прошли на даче, принимала их мать женщины. Ребенок родился недоношенным. Молодая мать призналась, что малыш был жив и плакал, когда его закапывали.

Известно, что фигурантка с 14 лет не жила с родителями, вела асоциальный образ жизни. Два года назад она родила девочку от женатого мужчины, но продолжила выпивать. Мать женщины пыталась лишить ее родительских прав, но не успела довести дело до конца.

Для девочки уже начали искать опекунов. Обстоятельства расправы над младенцем устанавливают специалисты. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo