У ряда россиян с 1 октября вырастут зарплаты

С 1 октября у некоторых россиян вырастут зарплаты. По словам доцента кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александра Тимофеева повышение окладов затронет тех, кого не касаются «майские указы» президента. Всем остальным оклад повысят с 1 января 2023 года, пишет агентство «Прайм».

Размер индексации в регионах будет разным, поскольку осенние выплаты идут из местных бюджетов. Эксперт считает, что в большинстве субъектов размер прибавки будет варьироваться в пределах 4-6 процентов.

Повышение оплаты труда может ожидать сотрудников спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других.

По мнению Тимофеева, повышение зарплаты затронет также обслуживающий персонал. Прибавку к окладу могут получить водители, уборщики, дворники, грузчики.(фото unsplash.com, Towfiqu barbhuiya)