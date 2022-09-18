Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за мужем

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева попросила внести ее в ряды иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным* (включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов), сообщает «Лента». Обращение знаменитости было опубликовано 18 сентября на ее странице в «Инстаграм»* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем»,

- цитирует ее обращение Forbes.

В публикации народная артистка СССР заступилась за мужа, назвав его «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». Артистка считает, что ее супруг желает своей родине лишь процветания.

Не известно, на самом ли деле Пугачева разместила пост и не был ли ее аккаунт взломан.

Напомним, 16 сентября пародиста Максима Галкина* добавили в реестр лиц, признанных иностранными агентами. (фото Дмитрий Серебряков, rbc.ru)