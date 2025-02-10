У россиян могут украсть деньги с помощью виртуальных карт

Аферисты научились снимать деньги россиян в банкомат с помощью виртуальных карт. Как распознать схему обмана, рассказали в отделении Банка России по Карелии.

Мошенники связываются по телефону или через мессенджер с будущей жертвой, говорят, что кто-то пытается украсть деньги со счета и рассказывают, как этому помешать. Жертву убеждают установить приложение якобы Центробанка или другой организации, которое является вредоносной программой.

Мошенники просят запустить приложение и поднести к телефону банковскую карту и ввести код из смс, после этого вредоносная программа считывает данные и отправляет виртуальную копию карты злоумышленникам. Благодаря этому виртуальному образу чужой карты, мошенники могут опустошить чужие счета через банкомат.

Жителям Карелии рекомендуют не переходить по ссылкам от неизвестных, не скачивать по чужой просьбе приложения и не совершать в них никаких действий. Людям советуют сразу же прекращать разговор, как только тема коснется денег. Любую информацию о своих счетах и сбережениях можно проверить в банке, позвонив по номеру, указанному на официальном сайте или обороте банковской карты. // фото freepik.com