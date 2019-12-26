У мужчины с переломом определили беременность в российской больнице

Врачи поставили диагноз «беременность» мужчине, который обратился в больницу с переломом руки в Новгородской области, сообщает РЕН-ТВ.

Как отмечает издание, мужчина обратился в Боровичскую больницу с переломом руки, ему сделали операцию, наложили гипс и выписали. Позже под гипсом пациент обнаружил ожоги, которые нанесли врачи, в результате чего рана загноилась.

Через год мужчине нужно было удалить металлическую конструкцию, вживленную во время операции. В выписке с прошлой операции он обнаружил, что проводить удаление металлоконструкции можно только «после родоразрешения». В качестве сопутствующего диагноза врачи также поставили мужчине «беременность на 27-й неделе».

Обстоятельства случившегося выясняются.