26 декабря 2019, 21:35
Россия

У мужчины с переломом определили беременность в российской больнице

Врачи поставили жителю Новгородской области диагноз «беременность на 27-й неделе»

Врачи поставили диагноз «беременность» мужчине, который обратился в больницу с переломом руки в Новгородской области, сообщает РЕН-ТВ.

Как отмечает издание, мужчина обратился в Боровичскую больницу с переломом руки, ему сделали операцию, наложили гипс и выписали. Позже под гипсом пациент обнаружил ожоги, которые нанесли врачи, в результате чего рана загноилась.

Через год мужчине нужно было удалить металлическую конструкцию, вживленную во время операции. В выписке с прошлой операции он обнаружил, что проводить удаление металлоконструкции можно только «после родоразрешения». В качестве сопутствующего диагноза врачи также поставили мужчине «беременность на 27-й неделе».

Обстоятельства случившегося выясняются.

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новгородская область
перелом
беременность
медицина
здоровье