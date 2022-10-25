У Ладожских шхер определят четкие границы

По поручению министра природных ресурсов и экологии России в Карелию обсудить будущее уникального района Ладожских шхер приехала директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Ирина Маканова. Она обсудила данный вопрос с главой республики Артуром Парфенчиковым, сообщает «Республика».

Чиновница отметила, что сейчас очень плотно ведется работа по приведению правового статуса национального парка в соответствии с законодательством. Губернатор сообщил о создании специальной рабочей группы, которой предстоит провести масштабную работу по определению четких границ охраняемой территории, лесного фонда и границ населенных пунктов вблизи шхер.

Артур Парфенчиков также добавил, что местные жители смогут пользоваться инфраструктурой национального парка свободно и без оплаты. Фото: Игорь Георгиевский/rk.karelia.ru.