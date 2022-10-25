Эксперт считает диету по группе крови не выдерживающей никой критики

Ставшая популярной в последнее время диета по группам крови не выдерживает никакой критики, считает диетолог, нефролог израильской клиники Анна Коробкина. Ее слова передает «Газете.Ru».

Если прислушиваться к показаниям данной диеты, каждому человеку подходят те или иные продукты – в зависимости от индивидуальных антигенных характеристик эритроцитов. Но эксперт отметила, что сегодня нет ни одного качественного масштабного исследования об эффективности таких ограничений в еде.

«Эта диета доходит до абсурдных утверждений. Допустим, абсолютно всем людям с третьей группой крови нельзя помидоры и огурцы, а людям со второй группой лучше отказаться от мяса. Но вместе с тем непонятно: а иначе что? Получается, согласно этой теории, диетологии не нужен индивидуальный подход, и почти 40% населения земли со второй группой крови можно дать одинаковую рекомендацию и все проблемы со здоровьем и лишним весом будут решены»,

- говорит Коробкина.

Кроме того, диета абсолютно не учитывает климатические условия и национальные привычки.

«Например, согласно диете, большинству людей с первой группой крови не рекомендуется есть картофель, капусту, баклажаны, клубнику, все крупы, молоко. Вместе с этим первую группу крови по статистике имеют преимущественно славяне. Получается, большинству жителей России нужно отказаться от привычной и базовой еды. При этом связь между группой крови и питанием не доказана»,

- отметила эксперт. Фото: pxhere.