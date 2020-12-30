У карельских школьников есть шанс обойти ЕГЭ

Несмотря на стремительно приближающиеся новогодние праздники, школьники, а также их родители начинают нервно следить за происходящим в образовательной среде. ЕГЭ приближается с невероятной скоростью и время начинает лететь быстрее. Подростки становятся более напряжёнными и думают о том, куда они будут поступать, как будут обустраивать своё будущее и какие предметы будут сдавать на Едином госэкзамене.

Безусловно, всем хочется получить самое большое количество баллов и поступить в лучший ВУЗ, именно туда, куда хочется. И подготовкой можно заняться уже сейчас. Ежегодно в стране проводится множество олимпиад по различным предметам для привлечения потенциальных абитуриентов в своё учебное заведение.

Эти олимпиады несут за собой множество преимуществ, но самое главное – дополнительные баллы к ЕГЭ. Так, всероссийская олимпиада «В мир права!», организованная Всероссийской Государственным Университетом Юстиции проводится в двух дисциплинах: история (7-11 класс) и обществознание (10-11 класс).

По итогу данной олимпиады призёры получают дополнительные баллы к ЕГЭ, а победители получают возможность поступить во ВГУЮ в городе Москва или в любой филиал, один из которых находится у нас в Петрозаводске по адресу ул. Онежской флотилии д. 51.

Уже сейчас у школьников есть возможность зарегистрироваться на олимпиаде и забрать свои баллы на сайте ВГУЮ.

При выборе города необходимо выбрать Петрозаводск и ждать начала олимпиады. Регистрация заканчивается 8 января в 00:00 часов – торопитесь!

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