У экспонатов музея ИЗО Карелии появятся тактильные копии

Увидеть экспозицию музея изобразительных искусств в Петрозаводске сможет любой человек. Для незрячих и слабовидящих людей здесь появятся тактильные экспонаты, сообщает портал «Открытые НКО».

В собрании музея Карелии планируют создать тактильные копии пяти картин. В их числе полотна «Александр I на набережной Невы» Чернецова, «Портрет великого князя Павла Петровича мальчиком» неизвестного художника, «Портрет жены» Браза, «Морской залив при закате солнца» Айвазовского и икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» 15 века. Эти копии создадут в мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу.

Создание копий стало возможным благодаря программе «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Также тактильные копии появятся еще в пяти музеях России.

Фото: портал «Открытые НКО»