14 июня 2020, 16:26
Культура

У экспонатов музея ИЗО Карелии появятся тактильные копии

В собрании музея планируют создать тактильные копии пяти картин

Увидеть экспозицию музея изобразительных искусств в Петрозаводске сможет любой человек. Для незрячих и слабовидящих людей здесь появятся тактильные экспонаты, сообщает портал «Открытые НКО». 

В собрании музея Карелии планируют создать тактильные копии пяти картин. В их числе полотна «Александр I на набережной Невы» Чернецова, «Портрет великого князя Павла Петровича мальчиком» неизвестного художника, «Портрет жены» Браза, «Морской залив при закате солнца» Айвазовского и икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» 15 века. Эти копии создадут в мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу.

Создание копий стало возможным благодаря программе «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Также тактильные копии появятся еще в пяти музеях России.

Фото: портал «Открытые НКО» 

Обсудить
просмотр
169478
Метки: 
музей изобразительных искусств
новости Карелии
картины
экспонаты
тактильные копии
новости петрозаводска
искусство
незрячий