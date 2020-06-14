В мэрии рассказали, как в Петрозаводске отметят День города-2020

27 июня карельская столица отметит свой 317-й День рождения. О том, как на фоне пандемии пройдет праздник, рассказали в администрации города.

К празднику в городе создадут фильм «День города на БИС!». В его основу лягут видеоролики, сохранившие всю историю проведения праздника. В фильме покажут фрагменты концертов, фестивалей, конкурсов, соревнований, выступлений звезд, парадов и шествий, инициатив горожан, сообщает пресс-центр мэрии.

В праздничный день будет дан старт проекту «Прогулки с Марьяне», направленному на развитие туристической привлекательности столицы Карелии.

В видеоблоге красавица Марьяне расскажет об одном веке истории города, проведет по популярным местам и малоизвестным уголкам Петрозаводска. Всего планируется три части. Первая, посвященная 20-30 годам двадцатого столетия, будет размещена в День города на YouTube и в соцсетях.

Для гостей и горожан на Советской площади также работает фотовыставка «Петрозаводск – сердце Карелии». Городской выставочный зал приглашает посетителей и группы по 7-10 человек на выставку «Литораль».