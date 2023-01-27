Тысячи мальков выпущены в водоемы Карелии по заказу дорожников

В прошлом году в воды Ладожского озера по заказу Упрдор «Кола» выпущено более 10 тысяч мальков сига, в Онежское озеро – несколько десятков мальков озерного лосося, а в одну из рек, впадающих в Белое море, еще 640 мальков семги. Эти меры предпринимаются в качестве возмещения воздействия на водоемы при обновлении искусственных дорожных сооружений, рассказали в пресс-службе дорожной службы.

«Так как на Севере экосистема после любого стороннего вмешательства восстанавливается долго, то сотрудники федеральной дорожной сети Карелии и Мурманской области еще при проектировании предусматривают потенциальный ущерб и компенсацию природе от него»,

- говорится в сообщении.

Кроме того, в республике при строительстве, реконструкции и ремонте мостов и дорог вблизи водоохранных зон устраиваются локальные очистные сооружения. Так, в 2022 году на территории республики во время капремонтов обустроено более 300-т очистных систем. // фото: fad.karelia.ru.