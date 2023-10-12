Тяга к бутылке заставила жителя Карелии забыть про моральные принципы

Помощник по хозяйству обокрал 74-летнюю старушку в Кондопожском районе. Из серванта пенсионерки пропали 17 тысяч рублей.

Полицейские узнали, что пожилой жительнице Карелии по хозяйству помогал 40-летний мужчина, покупал он и продукты для нее. Мужчина знал, где хранится пенсия, рассказали в региональном МВД.

В один из дней желание выпить превысило моральные принципы, появилась уверенность, что пропажу денег никто не заметит. Когда помощник снова пришел навестить знакомую, то незаметно вытащил ее сбережения.

В беседе с полицией он не стал ничего отрицать и пообещал все старушке возместить. В отношении него завели уголовное дело о краже. Ранее мужчина проблем с законом не имел. // фото «Петрозаводск говорит»