Ссора родственников на даче под Петрозаводском завершилась поджогом

В полицию Прионежского района поступило заявление о пожаре. Сгорела хозпостройка вместе с инвентарем и стройматериалами. Ущерб составил 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что строение сгорело из-за поджога. Стражи порядка раскрыли дело. Оказалось, что к совершению преступления причастен родственник пострадавших.

В тот день он приехал к родне, чтобы решить семейные проблемы. Между хозяевами и гостем произошла ссора. Подозреваемый разозлился, взял канистру бензина, поджег постройку и незаметно уехал.

По факту уничтожения имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: freepik.com / Ilovehz