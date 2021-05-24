Турция предложила россиянам бесплатные ПЦР-тесты

Турция может проводить бесплатно ПЦР-тесты на COVID-19 для российских граждан при их выезде из страны с учетом требований России. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. По информации РИА Новости турецкое министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов.



«Самый важный критерий - это уровень вакцинации в стране отправления, - пояснил Эрсой. - Смотрят на ежедневное количество новых случаев. Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль».



По оценке турецкого чиновника, в России успешно справляются с пандемией. Напомним, авиасообщение России с Турцией ограничено по 1 июня, туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров. Причиной этого стал рост числа заболевших коронавирусом в Турции. Теперь Турция предложила России модель безопасного туризма, согласно которой полеты будут возобновлены в первую очередь в курортные регионы.

«Турция может проводить ПЦР-тесты в отелях, есть такая возможность. Это очень успешно было реализовано в прошлом году, без всяких проблем. Это полностью соответствует требованиям российской делегации, которая приедет в нашу страну. Мы сделаем все возможное, чтобы максимально удовлетворить их требования»,

- подчеркнул Эрсой.



По данным турецкой стороны, россияне чаще всего прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и Измир, а ежедневный прирост новых случаев заражения в этих регионах на 50% ниже среднего показателя по Турции. (фото countryscanner.ru)