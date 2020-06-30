Турция предложила открыть авиаперелеты с Россией с 15 июля

Россия рассматривает предложение Турции по возобновлению авиасообщения между странами с 15 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра транспорта Евгения Дитриха.

Мы по этому поводу думаем»,

– сказал он, отвечая на вопрос о том, какова позиция России на предложение Турции.

Авиасообщение между Россией и странами СНГ может быть возобновлено раньше, чем с другими государствами. О соответствующем предложении Росавиации, направленном в оперативный штаб правительства, сообщил Дитрих.

«Наши дорогие товарищи в Росавиации, как минимум, считают, что страны СНГ – это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелеты раньше, чем общую большую международку. Поэтому они сформулировали эти предложения и направили их на рассмотрение в оперативный штаб. Там они сейчас и прорабатываются», – сказал министр.