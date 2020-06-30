Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Сегодня Владимир Путин выступит с очередным телеобращением к жителям страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

Сегодня журналисты поинтересовались у Пескова, не готовится ли обращение президента. Тот сначала не исключил такой возможности, а затем прямо сказал, что выступление действительно будет, оно ожидается сегодня после 14 часов.

Пресс-секретарь не уточнил тематику, которую затронет Путин в своем обращении к нации. Ранее сообщалось, что накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию президент объяснит жителям страны, почему эти изменения важны.