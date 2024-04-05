Трупный запах переполошил жильцов дома в Петрозаводске

Вечером 4 апреля пожарным пришлось вскрывать дверь квартиры одного из домов на Сортавальской улице в Петрозаводске. Сообщение с просьбой о помощи поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 20:07, сообщил близкий к МЧС источник.

Соседи пожаловались на невыносимый трупный запах. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь. Самые худшие опасения подтвердились. Хозяин квартиры был мертв.

Сейчас пор данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительные органы. // фото: unsplash.com