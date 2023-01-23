23 января 2023, 10:14
Трое россиян залезли в чужой дом и погибли
Специалисты выясняют причины трагического пожара в Хабаровском крае
В Хабаровском крае на пожаре в частном доме погибли три человека. Об этом сообщает «КП - Хабаровск».
По данным издания, трагедия произошла утром 23 января в городе Советская Гавань. Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что владельца дома в момент происшествия внутри не было. Около трех часов ночи в дом забрались три человека. Через три часа начался пожар.
По факту трагедии была начата проверка. Ее ход контролирует городская прокуратура. Специалистам предстоит узнать, кем были погибшие и что они делали в чужом доме. // Фото hab.kp.ru