12 июня 2023, 13:38
Трое россиян вошли в десятку лучших теннисистов мира
В рейтинге ATP - Хачанов, Медведев и Рублев
Впервые в десятку лучших теннисистов мира вошли трое российских спортсменов, сообщает «Коммерсантъ». В топ-10 вошли Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Рейтинг сильнейших спортсменов опубликован на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Хачанов занимает десятую строчку, Медведев – третью, Рублев – седьмую.
Первое место у Новака Джоковича из Сербии, второе у Карлоса Алькараса из Испании. // фото unsplash.com