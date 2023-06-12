Трое россиян вошли в десятку лучших теннисистов мира

Впервые в десятку лучших теннисистов мира вошли трое российских спортсменов, сообщает «Коммерсантъ». В топ-10 вошли Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Рейтинг сильнейших спортсменов опубликован на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Хачанов занимает десятую строчку, Медведев – третью, Рублев – седьмую.

Первое место у Новака Джоковича из Сербии, второе у Карлоса Алькараса из Испании. // фото unsplash.com