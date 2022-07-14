Три школы Пряжинского района отремонтированы наполовину

Ремонтные работы в зданиях чалнинской, эсскойльской и пряжинской школах уже выполнены наполовину, сообщили в пресс-службе министерства образования и спорта республики.

В Пряжинском районе продолжается капитальный ремонт трех школ. К началу учебного года здесь установят современные системы видеонаблюдения, новые вентилируемые фасады, оконные блоки и проведут ряд других работ. Также заменят оборудование пищеблоков.

Сроки проведения и цветовое решение фасадов согласовали с родителями школьников и педагогическими коллективами, отметили в ведомстве. Сегодня на объектах работы ведутся в соответствии с графиками.

Кроме того, в эссойльской школы специалисты строительного контроля совместно с подрядчиком оперативно отработали ситуацию, которая возникла после выпадения обильных осадков. После демонтажа старой крыши вода попала в плиты перекрытия. Рабочие установили помпы для откачки воды, выполнили просушку.

Было принято решение о восстановлении поврежденных плит потолка в кабинетах центра «Точка роста» за счет подрядчика. Ущерб школьному оборудованию нанесен не был, так как мебель и технику вывезли в другое здание.

Сейчас кровля в эссольской школе готова на 95%. В классах и коридорах идет покраска потолков. В местной администрации надеются, что до 25 августа все работы в трех самых больших учреждениях района будут завершены, и уже с 1 сентября обновленные школы вновь откроют свои двери для 1300 учеников. Фото: gov.karelia.ru.