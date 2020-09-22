Три оперы покажет в Москве Музыкальный театр Карелии

С 23 сентября по 9 ноября в Москве при поддержке министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов состоится пятый фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку», сообщает интернет-портал Belcanto.ru.

Фестиваль станет самым представительным и масштабным смотром отечественной музыкальной сцены. Инициатор форума — Ассоциация музыкальных театров России.

Спектакли фестиваля «Видеть музыку» пройдут на сценах всех музыкальных театров Москвы в течение полутора месяцев, а завершится этот смотр-панорама современного российского музыкального театра 9 ноября в театре «Геликон-опера» торжественной церемонией и вручением премии «Легенда».

22 октября артисты из Карелии покажут москвичам на сцене театра «Новая опера» две одноактные оперы Джакомо Пуччини «Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки».

23 октября, там же, будет показана опера Пьетро Масканьи «Сельская честь».