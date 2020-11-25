Три человека погибли на пожаре в Лахденпохском районе

Серьезный пожар произошел накануне вечером в небольшом поселке Ласанен в Лахденпохском районе. От частного жилого дома на улице Дачная мало что осталось, погибли люди.

Очевидцы рассказали «Петрозаводск говорит», что 24 ноября в гости к хозяину дома приехала племянница с сожителем. Судя по всему, встреча не обошлась без застолья. Затем случился пожар. Гости и хозяин дома погибли.

Местные жители вызвали брандмейстеров, когда дом горел открытым пламенем.

Двенадцать огнеборцев привлекались в 17:40 для тушения огня. По сообщению МЧС по Карелии, возгорание было ликвидировано в 21:23.

Что именно стало причиной пожара и гибели людей, предстоит установить следователям. (фото gx.net.ua)