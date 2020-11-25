Перебегавшего дорогу пешехода сбили в Петрозаводске

23 ноября в 18 часов на улице Красноармейской автомобиль сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink, видео опубликовал сайт dtpptz.

На кадрах видно, как пешеход побежал через проезжую часть, когда автомобили уже начали движение на зеленый сигнал. В итоге он оказался под колесами одной из машин.

Горожанин получил травмы в результате инцидента.