25 ноября 2020, 09:50
Происшествия

Перебегавшего дорогу пешехода сбили в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на улице Красноармейской

23 ноября в 18 часов на улице Красноармейской автомобиль сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink, видео опубликовал сайт dtpptz.

На кадрах видно, как пешеход побежал через проезжую часть, когда автомобили уже начали движение на зеленый сигнал. В итоге он оказался под колесами одной из машин.

Горожанин получил травмы в результате инцидента.

Обсудить
просмотр
178295
Метки: 
Петрозаводск
улица Красноармейская
улица Максима Горького
пешеход
сбили пешехода
новости петрозаводска
ДТП