25 ноября 2020, 09:50
Перебегавшего дорогу пешехода сбили в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на улице Красноармейской
23 ноября в 18 часов на улице Красноармейской автомобиль сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink, видео опубликовал сайт dtpptz.
На кадрах видно, как пешеход побежал через проезжую часть, когда автомобили уже начали движение на зеленый сигнал. В итоге он оказался под колесами одной из машин.
Горожанин получил травмы в результате инцидента.