26 мая 2024, 19:19
Происшествия

Трава полыхала в старинном селе в Карелии

Менее получаса понадобилось, чтобы справиться с возгоранием на площади 600 кв.м

В беломорском селе Сумский Посад сегодня вечером полыхала сухая трава. Пожар произошел вблизи жилого дома №24.

Сигнал огнеборцам поступил в 16:39, траву потушили в 17:05, сообщили в паблике «ОПС по Беломорскому округу».

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал. Причину и виновных предстоит установить.

Ранее в Беломорске огонь не пощадил четыре жилых дома, без крыши над головой остались люди. // фото VK-группа «ОПС по Беломорскому округу»

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Метки: 
трава
пожар
новости Карелии
Сумский посад