26 мая 2024, 19:19
Трава полыхала в старинном селе в Карелии
Менее получаса понадобилось, чтобы справиться с возгоранием на площади 600 кв.м
В беломорском селе Сумский Посад сегодня вечером полыхала сухая трава. Пожар произошел вблизи жилого дома №24.
Сигнал огнеборцам поступил в 16:39, траву потушили в 17:05, сообщили в паблике «ОПС по Беломорскому округу».
Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал. Причину и виновных предстоит установить.
Ранее в Беломорске огонь не пощадил четыре жилых дома, без крыши над головой остались люди. // фото VK-группа «ОПС по Беломорскому округу»